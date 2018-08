Tractor brandt volledig uit op erf van landbouwer 02 augustus 2018

Op het runderbedrijf van loonwerker Johan Claeys, in de Begijnenbosstraat in Zillebeke, is gisteren op de middag een tractor uitgebrand. Dat gebeurde rond half één. In afwachting van de komst van de brandweer, repte Claeys zich om een mestkar te vullen met water, om daarmee zelf het vuur te lijf te gaan. Tijdens het vullen arriveerde Lieven Feys, vrijwillig brandweerman in Roeselare en toevallig in de buurt. "Ik kon alleen enkele emmers water uitgooien op de tractor maar wist dat de impact miniem zou zijn", zegt de man. "Net op het moment dat de mestkar voldoende gevuld was om te blussen, arriveerden mijn collega's uit Ieper." De tractor stond al in lichterlaaie en ging helemaal verloren. (VHS)