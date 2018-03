Tot twee jaar cel voor dievenbende 13 maart 2018

Drie leden van een Roemeense dievenbende zijn door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van vijftien maanden tot twee jaar voor 43 diefstallen in Kortrijk en Ieper. De rechter verklaarde ook een Volkswagen Golf verbeurd.





Op 20 maart vorig jaar kreeg een uitzendkantoor in de Rijselstraat in Kortrijk een jong zigeunerkoppel over de vloer dat vroeg om een petitie te tekenen. Toen iemand in het kantoor daarop inging, slaagde één van de verdachten erin om met een list een gsm buit te maken. De diefstal werd kort nadien opgemerkt en de politie kon de daders snel oppakken: de 22-jarige V.D. en zijn minderjarige vriendin. Zij konden aan tal van andere gelijkaardige feiten gelinkt worden, onder meer in Ieper. Ook zus M. (20) kwam in het vizier van het gerecht. Zij pleegde voornamelijk winkeldiefstallen. I.S. (36) uit Duisburg was vooral chauffeur van dienst, hij speelde zijn VW Golf kwijt. De twee mannen kregen twee jaar cel, waarvan een deel effectief, en een boete van 1.600 euro. De Roemeense vrouw kreeg 15 maanden cel, waarvan de de 11 maanden die ze doorbracht in voorhechtenis effectief. (LSI)