Toren Lakenhalle brokkelen af : “Tegen 2025 moet renovatie achter de rug zijn” Christophe Maertens

12 april 2019

16u54 0 Ieper Het Ieperse stadsbestuur maakt verder werk van de renovatie van de Lakenhalle op de Grote Markt. Er werden twee studiebureaus aangesteld voor de opknapwerken. Die dringen zich op, want de torens beginnen af te brokkelen. “Tegen 2025 moet de renovatie achter de rug zijn.”

Vorig jaar keurde het toenmalig bestuur het dossier voor de werken al goed. Naar schatting zal de opknapbeurt de stad zo’n 6.645.000 euro kosten. Vorig jaar werd nog een inspectie gedaan van het gebouw om te zien in welke staat het belfort en de Lakenhalle zich bevinden. De stad Ieper vroeg een aantal jaren geleden al een meerjarige subsidie aan bij de dienst Onroerend Erfgoed. Er volgde een positief advies, maar de stad kreeg de bemerking dat er een grondiger vooronderzoek moest gebeuren, zodat de ramingen scherpen konden worden gesteld. De werken die vorig jaar gebeurden, kaderden in dat vooronderzoek. “Gelukkig keurde de gemeenteraad in 2018 het dossier goed, zodat de werken nog voor 80 procent door de overheid worden gesubsidieerd”, zegt schepen van Patrimonium Philip Bolle (sp.a). Het stadsbestuur koos nu voor twee studiebureaus voor de werken: AVA Partners en Arter Architects.

Netten

Een renovatie dringt zich op. “We hebben netten over de torens gehangen om te vermijden dat er brokstukken naar beneden zouden vallen”, zegt schepen Bolle. “De torens beginnen nu al af te brokkelen. De Belforttoren is er het slechts aan toe. Dat komt omdat het hout in de toren barsten begint te vertonen. Na de oorlog werd minderwaardig hout gebruikt omdat er toen weinig voorhanden was. Ook leven er kevers in de toren en die diertjes veroorzaken gaten in het hout. Wat ons eveneens kopzorgen bezorgt, is het gewapend beton. Het ijzer duwt het beton open en dat zorgt voor onstabiliteit.”

De restauratie zal in vijf fases verlopen. In een eerste en tweede fase komt het Belfort en Nieuwerck aan de beurt. Daarna wordt de kant aan de Neermarkt gerenoveerd. In de vierde fase wordt de helft van de kant aan de Coomanstraat en een stuk van de achterkant van de Lakkenhalle. In laatste instantie krijgt de rest van de achterzijde een opknapbeurt. “Voor de derde fase zullen we de werken moeten afstemmen met de werken aan de Leet, want die zijn net op hetzelfde moment bezig zijn. Tegen 2025 moet de renovatie achter de rug zijn.”

Beschermd

De Lakenhalle is sinds 1940 beschermd als monument en sinds 1999 erkend als Unesco-werelderfgoed. Volgens de website van Onroerend Erfgoed is het niet duidelijk wanneer de bouw precies is begonnen. Wel weten we dat rond 1250 werd gestart met het optrekken van het belfort. In de dertiende eeuw behoorde het complex toen tot de meest indrukwekkende burgerlijke gebouwen in gotische stijl in Europa. Het gebouw heeft een oppervlakte van 2.500 vierkante meter en de bouw ervan duurde meer dan 100 jaar. De hallen deden dienst als overdekte verkoop- en opslagplaats. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gebouw nagenoeg met de grond gelijk gemaakt. Na de oorlog werd een getrouwe reconstructie opgetrokken die pas in 1967 werd voltooid. Momenteel is het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum in het gebouw gevestigd.

“De werken zullen geen gevolgen hebben voor de Yper Museum”, zegt schepen Bolle. “In een deel van het Yper Museum zijn al isolatiewerken uitgevoerd en is het dak al vernieuwd. De renovatie zal weinig gevolgen hebben voor het museum, ook niet naar lawaaihinder toe.”