Toogpraat over duurzame woonproject De Vloei 01 maart 2018

In tegenstelling tot de verwachtingen gaan de verkavelingen op duurzame wijk De Vloei langs de Zonnebeekseweg niet als zoete broodjes over de toonbank. Wel integendeel. Dat is ook de leden van Jong Groen Ieper opgevallen, die het duurzame project genegen zijn. Jongerenvoorzitter Jordy Saebels was op zoek naar de ideale optie om er te gaan wonen en merkte op dat er heel wat misvattingen bestaan over de verschillende mogelijkheden om er te bouwen of een huis te kopen. Op uitnodiging van de politieke jongeren komt duurzaamheidsambtenaar Hein Lapauw morgen naar café De 12 Apostels in de d'Hondtstraat om er misvattingen over het woonproject uit de wereld te helpen. De uiteenzetting start om 20 uur. (DCH)