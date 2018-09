Tooghedagen brengen opnieuw een gevarieerd programma 05 september 2018

02u45 0 Ieper Dit weekend vinden in Ieper en de deelgemeenten de Tooghedagen plaats. "Bij de start van het nieuw schooljaar is dit het uitgelezen moment om de nieuwste collecties bij onze handelaars voor te stellen", aldus de organisatoren.

"Op zaterdag en zondag kan iedereen kennismaken met de nieuwste collecties. Zoals het de Tooghedagen past, worden die op de catwalk geshowd", klinkt het. Het programma van de Tooghedagen is echter veel meer dan een modeshow. Zo organiseert het Centrummanagement voor het derde jaar op rij een Iepers Autosalon op de Grote Markt. De nieuwste modellen van de merkgarages worden er getoond. Op diezelfde Grote Markt zijn er zaterdag initiaties streethockey. Hockeyclub Westhoek Wildcats leert de geïnteresseerden hoe alles in zijn werk gaat. Vrijdag en zaterdag kunnen muziekliefhebbers zich uitleven op het gratis muziekfestival Frietrock dat plaatsvindt op het Vandenpeerboomplein. Op vrijdag staat daar bijvoorbeeld Bart Peeters op het podium, terwijl zaterdag Red Zebra, The Scabs en Channel Zero hun ding doen. De zondag vallen de Tooghedagen samen met de aankomst van de In Flanders Fields marathon en Dwars door Ieper. Op zondag is er tevens een Oldtimermeeting, terwijl net die dag de Open Monumentendag plaatsvindt.





"Sinds enkele jaren komen de handelaars van de Boter-, Boomgaard-, Diksmuide-, Menen- en Tempelstraat al op vrijdag vanaf 14.00 uur de straat op om hun waren aan te prijzen. Ze worden hierin gevolgd op zaterdag vanaf 9.00 uur en op zondag vanaf 12.00 uur door hun collega's van het Vandenpeereboomplein, de Rijsel- en Stationsstraat en de Grote Markt. Dankzij deze dubbele regeling op vrijdag blijft het stadscentrum de ganse dag zowel met de wagen als met het openbaar vervoer bereikbaar", klinkt het nog.





(CMW)