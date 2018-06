Tooghedaagen doen het zonder langste toog 20 juni 2018

02u47 0

Tijdens de Ieperse Tooghedaagen van 7 tot 10 september zal er, in tegenstelling tot vorig jaar, geen Langste Ieperse Toog in de Boomgaardstraat te vinden zijn. Dat wordt bevestigd door Chris Bevernage, voorzitter ad-interim van de vzw Centrummanagement. "Het is vooral om organisatorische redenen", zegt Bevernage. "Voorheen was vooral Michelle Martens de drijvende kracht achter de langste toog."





Michelle Martens was stafmedewerker van de Toeristsche Dienst, maar ze vond onlangs een nieuwe job in Nieuwpoort. "Er is heel veel te doen en het lukte niet meteen om die toog op poten te zetten. Volgend jaar zien we dan wel weer." Aan de langste toog konden vorig jaar 28 streekbieren, een lokale cider en twee fruitstappen worden geproefd. Er werken elf café-uitbaters aan mee. De toog werd door de technische dienst van de stad opgebouwd en bestond uit recuperatiemateriaal. (CMW)