Tjörven Lagrou is Winterkoning bij handbooggilde Sint-Joris 11 april 2018

Tjörven Lagrou is de Winterkoning bij de Koninklijke handbooggilde Sint-Joris in Boezinge. In de eerste ronde kon hij het al waarmaken. Hij was de beste van zesendertig schutters. De leden van de schuttersvereniging zijn naast het schieten ook nog druk bezig met de bouw van hun nieuwe cantine. De ruwbouw staat er al, binnenkort wordt de vloer gegoten en wordt alles verder afgewerkt. Alles gebeurt met eigen middelen,maar het zal heel zeker een hele verbetering zijn voor de schutters en de vele supporters.











(EFW)