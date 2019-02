Tieners lokken slachtoffer met beperking in val met seksafspraakje en beroven hem op brutale wijze: 3 jaar cel gevraagd BBO

26 februari 2019

16u41 0 Ieper Vier jongeren uit Ieper en Menen riskeren celstraffen tot liefst 3 jaar voor enorm weerzinwekkende feiten van diefstal met geweld ten aanzien van een homoseksuele jongeman met een mentale beperking. Het viertal had thuis bij het slachtoffer uit Veurne afgesproken nadat ze in contact kwamen via een chatbox voor seksafspraken. “Wat op daar gebeurde tart alle verbeelding”, aldus de procureur.

De vier daders waren amper 18 jaar op het moment van de feiten. “Ze hadden een specifiek doel in de chatbox, namelijk een homoseksueel slachtoffer uitkiezen om zogezegd een seksafspraakje mee te hebben en in werkelijkheid de persoon te beroven. Ze vonden een makkelijk slachtoffer, een jongen met een beperking die eenvoudig meeging in hun verhaal. Dit maakt de feiten des te verwerpelijker”, sprak de procureur dinsdagmorgen op de Veurnse rechtbank. De feiten dateren van 7 december 2017.

Bondage

“De vier reden om middernacht naar Veurne. Uit onderzoek op hun telefoons bleek dat ze onderweg nog in contact stonden met het slachtoffer. Ze spraken onder meer over bondage. Het slachtoffer wist amper wat dat was, maar liet zich meeslepen”, ging de procureur verder. Beklaagden Damien B. uit Ieper, Akira B. uit Ieper en Niels H. uit Menen gingen binnen in het appartement, terwijl bestuurder Matthew L. uit Ieper in de wagen bleef wachten. “Onder het mom van bondage knevelden ze het slachtoffer op zijn stoel. Pas daarna werd voor hem duidelijk wat er aan het gebeuren was. Daarop besloten de beklaagden om zijn mond dicht te tapen en een zak over zijn hoofd te plaatsen.”

Het werd nog brutaler nadat de daders het appartement doorzochten en onder meer zijn bankkaart vonden. “Toen het slachtoffer zijn pincode niet wilde vertellen, werd een nepgeweer tegen zijn hoofd geplaatst. Het slachtoffer stond doodsangsten uit en dacht dat het een echt pistool was. Hij gaf dan toch zijn pincode. Uiteindelijk maakten de daders zich uit de voeten met de smartphone, cash en bankkaart van het slachtoffer. Ze duwden zijn stoel omver en lieten hem op de grond achter. Daarna deden ze aankopen in een nachtwinkel en haalden ze geld af in een bankkantoor. Enkel een zware gevangenisstraf is op zijn plaats. Bovendien zijn twee van jullie al voor gelijkaardige feiten vervolgd bij de jeugdrechter”, weerklonk het requisitor van de procureur.

Opschorting

Pas tijdens een kruisverhoor gingen de vier beklaagden over tot bekentenissen. Eerst bleven ze de feiten ontkennen of minimaliseren. Voor de strafrechter konden ze dan weer amper uitleg geven over wat hen zo ver dreef. “Groepsdruk”, klonk het. “Is dat alles wat jullie te zeggen hebben?”, antwoordde de rechter, die de daaropvolgende oorverdovende stilte amper kon verdragen. Het openbaar ministerie huiverde toen twee advocaten zelfs de opschorting durfden vragen omdat hun cliënten net goed bezig waren en vast werk hadden. “We moeten die jongeren toch niet in de gevangenis steken. Wat zal er dan van komen?”, aldus een advocaat.

Aan de blik van de rechter zag het er echter niet naar uit dat de beklaagden zonder straf weg zouden komen. De voorlopig bewindvoerder en de ouders van het slachtoffer vroegen een schadevergoeding. Vonnis op 26 maart.