Christophe Maertens

03 januari 2019

VormingPlus Oostende-Westhoek en Erfgoedcel CO7 organiseren op donderdag 28 maart een gidsbeurt over tien eeuwen Ieper en Westhoek in het Yper Museum in Ieper. “In het gloednieuwe Yper Museum herbeleef je tien eeuwen Ieper en de Westhoek”, klinkt het bij de organisatoren. “Het is een verhaal van vallen en opstaan. Voor het eerst wordt het volledige verhaal van stad en streek, soms in het centrum van de Europese geschiedenis, soms in de marge, in beeld gebracht. Een nooit eerder vertoonde collectie illustreert hoe streekgenoten leefden in een van de meest welvarende steden van Europa. Samen met de gids ontdek je Ieper als middeleeuwse grootstad en kom je te weten hoe de stad, na een waanzinnige 14de eeuw van conflict en ziekte, zich profileert als belangrijke vestingstad.” Het basistarief voor de gidsbeurt bedraagt 7 euro. Reserveren kan via http://vormingplusow.be/activiteit/7849.