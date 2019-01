Thijs Morlion nieuwe voorzitter CD&V Ieper Christophe Maertens

06 januari 2019

19u23 0 Ieper Thijs Morlion wordt de nieuwe algemeen voorzitter van de Ieperse CD&V. Morlion werd vandaag verkozen, samen met de nieuwe voorzitter voor de senioren en de jongeren.

“Thijs Morlion wordt de nieuwe algemeen voorzitter van de Ieperse CD&V”, klinkt het bij de partij. “Thijs komt uit een gekende en geëngageerde CD&V-familie waar hij politiek met de paplepel meekreeg. Als nieuwe voorzitter zal hij zich in de eerste plaats inzetten om van CD&V Ieper opnieuw de partij te maken waar de Ieperlingen kunnen op vertrouwen. Met de aanstelling van Thijs nemen we met heel veel dankbaarheid afscheid van Miguel Stevens die zes jaar onze voorzitter was.”

De partij koos ook een nieuwe voorzitter voor haar senioren en de jongeren, respectievelijk Jef Bode en Jordy Dehaene. “De afgelopen jaren was Jef al voorzitter en hij zet zich graag opnieuw met veel inzet in voor de senioren in onze partij. Voor de jongeren is er het nieuwe gezicht van Jordy Dehaene. Hij volgt Korneel Maes op. Korneel startte enkele jaren geleden met succes de jongerenafdeling in Ieper weer op. We zijn hem dan ook heel dankbaar voor het vele werk. Korneel blijft actief binnen de partij en zal ook lid worden van het bijzonder comité van de stad Ieper.”