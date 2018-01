Thaleia brengt 'Gevangene ontsnapt' 25 januari 2018

02u39 0

Bij Toneelkring Thaleia wordt nog volop gerepeteerd voor de voorstellingen van 'Gevangene ontsnapt', een komedie van Luuk Hoedemakers in een regie van Arnie Vanstechelman. De première staat gepland op zaterdag 10 februari in de dorpsfeestzaal. Andere speeldagen zijn vrijdag 16 februari, zaterdag 17 februari, telkens om 20 uur en op de opeenvolgende zondagen 11 en 18 februari om 17 uur. Kaarten in voorverkoop worden aangeboden in eetkaffee Steenstraete, langs de Provincieweg (0571/54.50.08). (DCH)