Terrassen staan buiten in Ieper: "De frisse lucht doet deugd"

24 februari 2019

11u01 0 Ieper De Ieperse horeca-uitbaters mogen sinds vrijdag een terras buiten zetten en dat lokte veel mensen. “De Ieperlingen vinden het fantastisch om buiten te kunnen zitten tijdens de eerste zonnestralen en ook voor ons is het aangenaam”, klinkt het bij Laurent Walraedt van De Kollebloeme.

De horeca-uitbaters kregen van het nieuwe Ieperse stadsbestuur de toestemming om vanaf dit weekend al een terras buiten te zetten. Het gaat om losse stoelen en tafels die ’s avonds weer naar binnen moeten. Op vrijdag bleef de zon en ook de terrasjesgangers weg. Het zonnige weer op zaterdag bracht wel de verwachte mensen op de been. “Het terrasseizoen in Ieper gaat normaal pas eind maart van start. Dat er nu al terrassen mogen gezet worden is uiteraard een goede zaak voor ons. We zijn ervan overtuigd dat mensen vlugger iets zullen komen drinken, omdat ze buiten kunnen zitten. Iedereen is nog altijd goed ingeduffeld, maar ze kunnen al genieten van de eerste zonnestralen”, zegt Laurent Walraedt van De Kollebloeme. “We hoorden al heel wat positieve reacties. De Ieperlingen vinden het fantastisch om buiten te kunnen zitten met wat zon op het gezicht en ook voor ons is het aangenaam”, zegt Laurent.

Frisse lucht

“Het is puur genieten”, zeggen mama Francine en dochter Tine die genieten van een koffie. “Het terrasseizoen vervroegen vinden wij een heel goed idee. We zijn goed ingeduffeld, want een dikke jas heb je natuurlijk wel nog nodig. In korte mouwen zitten, gaan we nog niet direct doen. Zolang er een beetje zon schijnt, is het goed te doen. De frisse lucht doet deugd en het is leuker dan binnen zitten. Van ons mogen de terrassen een heel jaar buiten staan.”

Ondertussen werkt het stadsbestuur ook aan een plan om gevelterrassen permanent toe te laten. Het reglement werd al aangepast zodat horecazaken sinds vrijdag een terras mogen buiten plaatsen. Er zijn enkele voorwaarden aan het aangepaste reglement verbonden. Cafébazen en restauranthouders mogen tien tafels en veertig stoelen voor hun zaak installeren. Voetgangers mogen niet gehinderd worden en ’s avonds moet alles weer verdwijnen. “Al vele jaren pleitten wij voor winterterrassen in onze stad. In afwachting van de nieuwe reglementering rond permanente gevelterrassen, zetten we nu een belangrijke eerste stap”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Intussen blijft het stadsbestuur volop met de sector onderhandelen over de praktische uitwerking van de toekomstige vaste gevelterrassen. We duimen intussen met zijn allen voor veel lentezon en een heel wat mooie dagen!”