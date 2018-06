Tentoonstelling #AB 2016 in tuin Sint-Janshof 12 juni 2018

02u55 0 Ieper De openluchttentoonstelling #AB 2016 van kunstenaar Serge Braem werd afgelopen weekend geopend. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tot en met 30 september.

De openluchttentoonstelling #AB (Auschwitz Birkenau) 2016 van kunstenaar Serge Braem is geopend in de tuin van het Sint-Janshof, Ieperleestraat in Ieper. De tentoonstelling kadert in het project 'De Passanten', waarbij kunstenaars op een bijzondere locatie kunnen exposeren. "Ieper heeft van die bijzondere locaties, verborgen parels, plekjes waar de stad rust, de tijd lijkt stil te staan en een rustgevend gevoel de bezoeker omarmt. Met het kunstproject worden deze plekken (her)ontdekt. Tijdens de opening waren er Ieperlingen die zeiden dat ze nog nooit op de locatie waren geweest. Dat is natuurlijk onze bedoeling. We willen hen net die plaatsen laten ontdekken", vertelt Alexander Declercq, cultuurbeleidscoördinator Ieper.





"Het is de vijfde editie van De Passanten. We werken altijd met kunstenaars die een link hebben met Ieper en Serge heeft hier nog gewoond. Elke kunstenaar heeft een andere invalshoek. De installatie van Serge toont artistieke foto's die hij maakte in Auschwitz en Birkenau in 2016."





De openluchttentoonstelling kan je, tot en met 30 september, gratis bezichtigen.





(LBR)