Tempelierkaarters vieren kampioenen 04 april 2018

De Ieperse Tempelierkaarters hebben hun kampioenen gevierd. De titel ging dit jaar naar Alfons Depessemier. Hij haalde het nipt voor Joël Maerten en Georges Lierman. De eerste dame vinden we terug op een zesde plaats in het algemeen klassement: Jenny Declerck. Zij is de koningin van dit seizoen. De rode lantaarn was dit jaar voor Betty Leroy. De gevierden worden op de foto omringd door de bestuursleden Paul Desomer, Alain Breyne, Camille Degandt, Danny Dewilde en Luc Decoster.





(EFW)