TEJO-huis voor kwetsbare jongeren open GRATIS THERAPIE KINDEREN VANAF 10 JAAR IN IEPER CHRISTOPHE MAERTENS

15 november 2018

02u26 0 Ieper In Ieper opende gisteren het TEJO-huis. Kinderen en jongeren met problemen van 10 tot 20 jaar kunnen er terecht voor therapie. "Jongeren hoeven het ook niet thuis te vertellen. Ze kunnen anoniem aankloppen bij ons", vertelt communicatieverantwoordelijke Geertrui Seys.

TEJO staat voor Therapeuten voor Jongeren en is niet enkel in Ieper te vinden. "Het is ontstaan in Antwerpen op initiatief van Ingrid De Jonghe", aldus Luc Billiet, voorzitter van de raad van bestuur. "Die dame werd als jeugdadvocate geconfronteerd met problemen bij jongeren. Ze schoolde zich om tot psychotherapeute en richtte een huis op waar gratis kortdurende hulpverlening werd verschaft." Kortdurend betekent dat tijdens maximum tien sessies de jongeren begeleid worden. Ze leren daarbij omgaan met hun probleem en worden geholpen weer verder te gaan met hun leven. Als de therapeuten merken dat het om een zware problematiek gaat, zorgen ze ervoor dat de jongeren de weg vinden naar de juiste instantie. Jongeren kunnen met allerlei problemen terecht bij TEJO, of ze nu lijden onder pestgedrag, een moeilijke thuissituatie of een laag zelfbeeld. "Voor zo'n problemen moet men normaal gezien lang aanschuiven bij een psychotherapeut, maar bij ons kan men gewoon binnenstappen zonder afspraak", zegt communicatieverantwoordelijke Geertrui Seys. "De kinderen moeten het ook niet thuis vertellen, ze kunnen gewoon anoniem aankloppen."





Op vraag van jeugd

In het huis is er een onthaal en er zijn altijd twee therapeuten aanwezigen. De jongeren, tussen 10 en 20 jaar, kunnen op twee momenten bij een hulpverlener terecht. De maandag is dat tussen 17 uur en 19 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 15.30 uur.





Op die momenten staat de deur open en kan iedereen gewoon binnen. Normaal worden ze direct geholpen en als dat niet kan, wordt er een afspraak gemaakt. Momenteel zijn er al meer dan 20 vrijwilligers in verschillende functies bij TEJO in Ieper actief. De hulp is gratis.





"Er was nood aan hulp voor jongeren in Ieper. Volgens statistieken kampt een op vijf van hen met problemen. De Ieperse jeugd was vragende partij voor een dergelijk initiatief."





Doorverwijzen

Therapeuten Katrien Ballyn en Vana Sigala, beiden uit Poperinge, werken mee aan het project. "Iedereen heeft het wel eens moeilijk, dus ook de jongeren", klinkt het. "We lopen een traject met de jongens en meisjes en als we merken dat er meer hulp nodig is, dan verwijzen we ze door." TEJO-huis is te vinden in de Boomgaardstraat 17 in Ieper. Elk bezoek is gratis. Een afspraak maken kan via 0470/01.05.05 of via info.ieper@tejo.be.





Meer over Ieper

samenleving

mensen

jongeren

TEJO