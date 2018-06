Technon 2018 succesvol afgesloten 07 juni 2018

Het slotevenement van Technon, dat kinderen van het zesde leerjaar warm moet maken voor techniek, was ook dit jaar een schot in de roos. Tijdens het jaar leerden kinderen veel bij over onder meer robotica, mechanica en elektriciteit. In het Perron werd op 25 mei een geslaagd jaar gevierd, waarbij Jeremy Vandoorne- Xavier uit de Ketnet jeugdserie ROX - alles vlot aan elkaar praatte. Het initiatief Technon komt van André Vandebruaene, oud-leraar van het Iepers VTI. Hij kondigde op het slotevent aan dat hij de fakkeldoorgeeft aan Rik Rosseel.





(EFW)