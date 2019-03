Te veel gedetineerden in gevangenis van Ieper: “Sommigen slapen op de grond” Christophe Maertens

15 maart 2019

18u31 0 Ieper De Ieperse gevangenis kampt met een overbevolking. Volgens de directie kunnen er normaal 114 gedetineerden een bed krijgen in de instelling, maar sinds december loopt dat aantal op tot 130 gevangenen. “Er heerst een groot personeelstekort en we hopen dat de overheid de lont uit het kruitvat haalt”, aldus de christelijke vakbond ACV. Intussen is er een akkoord om tijdelijk meer personeel in te schakelen.

De vakbond ACV stelt dat in Ieper de gevangenen ‘binnengeduwd’ worden. “De gevangenis van Ieper biedt op papier plaats aan 65 gedetineerden”, aldus de vakbond. “Terwijl ze in andere gevangenissen - door tal van prestigeprojecten - sommige secties amper voor de helft invullen, blijven ze in de kleine Ieperse gevangenis de gedetineerden haast letterlijk binnenduwen, waardoor er op dit ogenblik meer dan 130 gedetineerden zijn. Prestigeprojecten zijn blijkbaar belangrijker dan humane huisvesting voor iedere gedetineerde. Bovendien wordt de basiswet niet meer nageleefd. Die wet stelt bijvoorbeeld dat een pas binnengekomen gedetineerde binnen 24 uur een arts moet zien, maar de Ieperse gevangenisarts komt slechts twee keer per week langs.” Volgens de vakbond is er een groot tekort aan personeel. “Eerst werden er nog posten geschrapt met de belofte geen bijkomende activiteiten te organiseren, maar ondertussen worden die toch wel gestart. Dat kan het personeel niet meer bolwerken.”

Jonge mensen zonder enige ervaring een contract geven van zes maanden, en hen met amper acht dagen opleiding voor de leeuwen gooien, is niet de oplossing die wij voor ogen hebben Christelijke vakbond ACV

“Meer personeel aanwerven met een Rosettacontract (een startbaanovereenkomst van bepaalde duur die aan mensen jonger dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen, red.) brengt geen beterschap. Jonge mensen zonder enige ervaring een contract geven van zes maanden, en hen met amper acht dagen opleiding voor de leeuwen gooien, is niet de oplossing die wij voor ogen hebben.” ACV Openbare Diensten hoopt dat de overheid onmiddellijk ‘de lont uit deze tijdbom haalt’.

Op de grond slapen

“We hebben sinds december inderdaad te kampen met een overbevolking van onze gevangenis”, erkent gevangenisdirecteur Els Deloof. “Zo’n tien jaar geleden hadden we in deze gevangenis plaats voor 60 tot 65 gedetineerden. Momenteel zijn er nu 114 bedden, maar de laatste weken waren er tot 120 mensen binnen. Op een bepaalde ogenblikken zaten er 130 gevangenen, maar dat was dan echt een piekmoment. Sommigen slapen dus op de grond. Het is wel degelijk een probleem. Sommige mensen worden binnengebracht na een bevel tot onmiddellijke aanhouding door de onderzoeksrechter. Die moeten echt binnen blijven.” Vandaag was er overleg met de vakbonden. “Het is tot een akkoord gekomen om tijdelijk meer personeel in te schakelen, want daar knelt het schoentje. Meer gedetineerden betekent meer werk. We hopen op een snelle oplossing.”

De gevangenis van Ieper is een kleine gevangenis die in 1876 in gebruik werd genomen als arresthuis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de gevangenis volledig vernield en in 1919 weer opgebouwd. In de jaren 70 kwam er een vleugel bij en eind jaren 90 werd de gevangenis grondig gerenoveerd.