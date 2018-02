Tapijt van 600.000 beeldjes OPBOUW VAN KUNSTPROJECT ROND WOI GESTART CHRISTOPHE MAERTENS

07 februari 2018

02u29 0 Ieper Op provinciedomein De Palingbeek is de opbouw van het kunstproject rond WOI gestart. Zo'n 4.000 vrijwilligers zullen de komende dagen 600.000 beeldjes plaatsen. Elk beeldje draagt de naam van een gesneuvelde. Te bezoeken vanaf 30 maart.

Tientallen vrijwilligers waren gisteren in de bittere kou aan de slag om een terrein aan de Palingbeek om te vormen tot een tapijt van beeldjes. Het project in opdracht van GoneWest maakt deel uit van ComingWorldRememberMe (CWRM) van kunstenaar Koen Vanmechelen. "CWRM is de absolute blikvanger van de herdenkingsperiode", zegt Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde voor herdenking WOI. "In totaal werden er 600.000 beeldjes gemaakt die staan voor de 600.000 doden die tijdens de oorlog in West-Vlaanderen zijn gevallen. De namenlijst van deze slachtoffers kwam tot stand dankzij het fantastische werk van het In Flanders Fields Museum."





Zelfs uit Canada

Vanwaar komen al die beeldjes? "Tijdens de herdenkingsjaren hebben we workshops georganiseerd om alle beeldjes uit klei te maken", zegt Jan Moeyaert, intendant van de vzw Kunst. "De meeste beeldjes werden in ons land gemaakt, maar er werden ook exemplaren in onder meer Frankrijk, Nederland en Canada vervaardigd. Dat gebeurde altijd op vraag van het land zelf. Canada maakte 40.000 euro vrij om ons mobiel atelier tot bij hen te verschepen. Ter plaatse organiseerden we verschillende workshops." Ondertussen zijn al 590.000 van de 600.000 stuks klaar. Zo'n 150.000 mensen maakten een of meerdere exemplaren. Vzw Waak in Kuurne nam 200.000 beeldjes voor haar rekening en er werden ook kleinere samenwerkingen opgezet.





12.000 in één dag

4.000 vrijwilligers zullen de installatie opbouwen, waarvan er per dag zo'n 80 een handje toesteken. Ook Marc Decat (62) en Kristin De Meyere (66) uit Ieper helpen mee. "We zijn met de hele familie, kinderen en kleinkinderen, beeldjes gaan maken in het atelier in de Kazematten in Ieper. We vonden dat heel fijn en we zullen dan ook met ons allen eens tot hier komen om het eindresultaat te zien", aldus Kristin. "Ik ben ook gids in Ieper en ik ben van plan om ook met de toeristen langs te komen." Kristin vindt het een prachtig project. "Alle vrijwilligers zijn heel enthousiast. Het gaat echt vooruit. Vandaag wilde de organisatie 12.000 beelden op hun plaats zetten, en dat zal nog lukken ook."





Leidraad naar verleden

De beeldjes vormen een combinatie met twee grote sculpturen van de kunstenaar Koen Vanmechelen. Aanvullend is er het poëzieparcours COMBAT. "De beeldjes zullen de wandelaar leiden naar het verleden, op zoek naar het antwoord op de vraag 'waarom dat lijden?'", aldus Vanmechelen. "Apart draagt elk beeldje de naam van een soldaat, maar samen vormen ze de geschiedenis van de oorlog." Op het einde van de wandeling vinden bezoekers een groot ei, een metafoor voor een wereld die altijd groeit en in beweging is.





De installatie kan je bezoeken vanaf 30 maart en blijft zeker staan tot 11 november. "Daarna kunnen de mensen die een beeldje hebben gemaakt om een exemplaar komen", aldus gedeputeerde Myriam Vanlerberghe. "Een deel van de beeldjes gaat naar musea en een ander deel blijft hier, ingemetseld in een muurtje."