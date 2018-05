Tamboer-majoor Ypriana geeft na tien jaar stok door "Tijd voor nieuw hoofdstuk, nu ik vader ben" CHRISTOPHE MAERTENS

15 mei 2018

03u14 0 Ieper Sam Bouckaert (35) uit Ieper pleegde afgelopen zondag in de Kattenstoet zijn laatste wapenfeit als tamboer-majoor bij harmonie Ypriana. Hij geeft na tien jaar de fakkel door aan Lennert Schreel uit Koksijde. "Mijn vrouw en ik hebben sinds vier maanden ons eerste kindje", legt Sam uit.

Al bijna tien jaar lang is Ieperling Sam Bouckaert als tamboer-majoor het gezicht van de Ieperse Koninklijke Harmonie Ypriana.





De tamboer-majoor loopt voor het orkest uit en draagt een grote verantwoordelijkheid. Zo moet hij de groep op een veilige manier door de straten loodsen. De tamboer-majoor houdt ook in de gaten of iedereen er piekfijn uitziet en of er niemand onwel wordt tijdens lange plechtigheden.





Gênant moment

Sam Bouckaert begon zijn loopbaan bij Ypriana op zijn 25ste als trommelaar in het trommelkorps.





"Niet veel later ben ik dan opgeschoven naar de functie van muziektrommelaar, dat is de drummer die meeloopt als het orkest naar buiten komt. Op een bepaald moment hield bij ons de vorige majoor het voor bekeken. Toen werd er aan mij gevraagd om voortaan de mace, zoals de tamboer-majoorstok heet, te hanteren. Ik wou het wel proberen en het bleek mee te vallen. Ik kon toen inderdaad geen muziek meer spelen tijdens optochten, maar ik bleef wel slagwerk doen tijdens de gewone concerten. Het was een toffe afwisseling."





Sam herinnert zich nog goed zijn meest gênante moment uit zijn tamboer-majoorcarrière. "Het ondenkbare gebeurde tijdens een optreden aan het Belgische monument aan de Neermarkt in Ieper. Ik wou het bevel geven aan de harmonie om een kwartdraai te keren, maar toen ik mijn stok in de lucht stak, viel de bol eraf. Op dat moment stonden er zo'n honderd toeschouwers te kijken. Onbehaaglijk was het, ik kan het je verzekeren." Sam stopt ermee omwille van een combinatie van factoren. "Het feit dat mijn vrouw en ik sinds vier en een halve maand ons eerste kindje hebben, is er daar een van. Maar na tien jaar is het ook gewoon mooi geweest. Ikzelf keer terug naar mijn vorige functie als muziektrommelaar."





Muziekkenner

Aan welke vereisten moet een tamboer-majoor voldoen? "Je kent best iets van muziek", zegt Sam. "Als je weet wat de muzikanten spelen, weet je wanneer je kan of moet reageren." De harmonie trekt per jaar tussen de 8 à 10 keer de baan op. "De ene periode is al wat drukker dan de andere. Dit jaar zijn we al een paar keer opgestapt bij de Last Post. Daarnaast komen we buiten op 11 november, het feest van de brandweer Sint-Barbara en Sint-Cecilia, onze patroonheilige", klinkt het.





De opvolger van Sam is Lennert Schreel uit Koksijde. Die man behaalde aan het hoofd van drumband El Fuerte uit Koksijde verschillende titels binnen op kampioenschappen. "Er was dan ook geen twijfel toen we zijn kandidatuur binnen kregen", aldus nog Sam.