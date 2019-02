Talpe vraagt het aan de Ieperlingen: “We willen de kloof tussen politiek en burger verkleinen” Stadsbestuur lanceert grote enquête onder burgers Christophe Maertens

14 februari 2019

16u57 0 Ieper Het Ieperse stadsbestuur begint vandaag op Valentijn met een grote bevraging van de bevolking. Onder de noemer ‘Kvraagetaan…de Ieperlingen’ mogen bewoners hun mening uiten over allerlei onderwerpen. “Als je inspraak van de burgers serieus neemt, moet je hen betrekken van bij de start van het beleid”, vindt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “We gaan ervan uit dat over de resultaten correct en eerlijk zal gecommuniceerd worden”, reageert oppositielid Katrien Desomer (CD&V).

“Het is een makkelijke manier om zoveel mogelijk Ieperlingen aan te spreken”, zegt burgemeester Emmily Talpe over ‘Kvraagetaan…de Ieperlingen’. De vragen die de inwoners krijgen voorgeschoteld gaan over de kwaliteit van de voetpaden, open ruimte, groen in de dorpen en in de stad, toerisme, mobiliteit, Ieper Vredesstad, fietspaden, veiligheid, netheid, het openluchtzwembad, vrije tijd, armoede en vereenzaming en het inspraakbeleid. “De burger moet suggesties kunnen doen over hun eigen straat of wijk. Dat kan gaan over kleine aanpassingen in hun buurt, maar ook creatieve voorstellen en visies zijn welkom.”

De enquête vind je op www.ieper.be/bevraging. “Maar alle Ieperse gezinnen krijgen de bevraging binnenkort ook op papier in hun brievenbus”, verduidelijkt de burgemeester. “Die formulieren kunnen in de speciale Kvraagetaan-brievenbussen gedeponeerd worden bij alle ontmoetingscentra in alle deelgemeenten.”

Vertrouwen

Na verwerking van de enquêtes zal het stadsbestuur de resultaten bekend maken. “De actiepunten die binnen het beleid passen en financieel haalbaar zijn, gaan we opnemen in ons meerjarenplan. Of, indien nodig, verder bestuderen”, verzekert Talpe. “‘Kvraagetaan …de Ieperlingen’ is de eerste stap in ons inspraakbeleid waar we de komende jaren werk van willen maken. Zo'n vorm van inspraak is nieuw voor Ieper. Dat is zowel voor de Ieperse administratie als voor de bevolking een leerproces. Bij de burgers moeten we eerst een vertrouwensband opbouwen. De kloof tussen politiek en burger is nog te groot. Als we die kunnen verkleinen, is er veel mogelijk. Dan gaan mensen zelf initiatieven voorstellen om hun omgeving en onze stad te verbeteren.”

Beknopt

“Een bevraging op dergelijke schaal kan alleen maar positief zijn”, reageert Katrien Desomer van oppositiepartij CD&V. “Ook wij zijn daar voorstander van. We hopen dan ook dat de inwoners hun stem massaal zullen laten horen. De enquête lijkt ons echter wel heel beknopt opgesteld. We hadden er toch iets meer van verwacht. Een openluchtzwembad tegenover extra geld tegen armoede of eenzaamheid zetten of tegenover het halen van klimaatdoelstellingen lijkt ons niet echt correct. We gaan ervan uit dat over de resultaten correct en eerlijk zal gecommuniceerd worden.”