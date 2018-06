Talpe pleit voor verbod op blikjes tijdens rally 07 juni 2018

02u49 0

De Ieperse gemeenteraad keurde het politiereglement voor de Renties Ypres Rally en de Ypres Historic Rally van 20 tot 23 juni. De partij Open Ieper vindt het jammer dat het reglement niet uniform is voor heel het parcours.





"In Ieper is er een verbod op de verkoop en het bezit van alcohol, in Heuvelland en Poperinge is dat niet het geval", aldus raadslid Emmily Talpe (Open Ieper). "Dat is verwarrend voor rallybezoekers." Talpe pleit ook voor een expliciet verbod op blikjes. "Heel wat toeschouwers hebben blikjes mee en die belandden in het veld, met alle gevolgen van dien."





Ook Vera Lannoo van Groen is die mening toegedaan.





"Ik vind het trouwens onverantwoord dat autorally's op de openbare weg toegelaten worden, met de huidige inzichten over veilig verkeer, over duurzaamheid, over CO2-uitstoot", aldus Lannoo.





(CMW)