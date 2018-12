Talpe moet parlement verlaten na beslissing Tommelein Redactie

02 december 2018

07u53 0

Kersvers Iepers burgemeester Emmily Talpe (Open Vld) moet het Vlaams parlement verlaten, want partijgenoot Bart Tommelein neemt ontslag als Vlaams minister.

”Mijn partijgenoot Bart Tommelein liet weten dat hij onmiddellijk burgemeester van Oostende wil worden. Eerder had hij aangegeven dat hij zich tijdelijk zou laten vervangen. Hij neemt nu toch eind december ontslag als minister in de Vlaamse regering. Dat betekent dat hij zijn zitje in het Vlaams parlement opnieuw zal opnemen, waar ik momenteel zetel als zijn opvolger uit West-Vlaanderen”, verduidelijkt Emmily Talpe. “De beslissing van Bart Tommelein kwam onverwacht, maar ik heb er alle begrip voor. Als je na al die jaren burgemeester kan worden van je eigen stad, dan sta je uiteraard te popelen om daar zo snel mogelijk mee te beginnen. Voor mij persoonlijk betekent dit dat ik mij nu ten volle kan toeleggen op de start van mijn burgermeesterschap in Ieper, iets waar ik met veel enthousiasme naar uitkijk.” Talpe volgde Bart Tommelein op in het Vlaams parlement in 2014 toen hij werd aangesteld als federaal staatssecretaris. In 2016 werd Tommelein vice-ministerpresident in de Vlaamse regering. (CMW)