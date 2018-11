Tachtiger krijgt boete van 2.400 euro voor afvalberg in tuin 27 november 2018

De rechter in Ieper heeft M.D. (81) uit Ieper veroordeeld tot een boete van 2.400 euro, waarvan de helft met uitstel, voor het opstapelen van afval in zijn tuin. Ook had hij drie tuinhuisjes in zijn tuin gezet zonder vergunning.





De tuinhuisjes zijn al afgebroken, maar voor de rechter was dat niet voldoende. M.D. moet alle afval wegdoen. Als hij dat niet doet binnen een bepaalde periode, wacht de man een dwangsom van 125 euro per dag. Ook moet alles in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden, anders riskeert de man een tweede dwangsom van 125 euro per dag.





