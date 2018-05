Surf City Ypres II 04 mei 2018

De exentrieke leden van de 'Zombie Cats Bicycle Club' stellen volgende zondag 6 mei de poorten van hun clublokaal in Ieper open voor het grote publiek. Voor de tweede keer op rij organiseren zij de 'Surf City Ypres'-matinée vanuit hun Workshop Bar in Hangaar 57, Meenseweg 243.





Voor deze tweede editie nodigden zij vier bands uit met internationale uitstraling, die zonder uitzondering hun roots hebben in het surfrock genre. Na the Error Team uit Gent en de Nederlanders van Stories From Shamehill passeren ook Surfer Joe and His Band en het Italiaanse Surfoniani de revue.





De ideale gelegenheid dus om dat Hawaïhemd van tussen de mottenballen te halen en met een cocktail in de hand in je teenslippers te schuiven. De eerste band start om 13 uur. De inkom bedraagt slechts 10 euro. (DCH)