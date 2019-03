Supporter dreigt ‘kop van scheidsrechter af te snijden’: voetbalclub krijgt boete van 500 euro Erik De Block

01 maart 2019

13u26 0 Ieper Het provinciaal Tuchtcomité van Voetbal Vlaanderen heeft derdeprovincialer Merkem Sport een boete van 500 euro opgelegd na een verslag van ref Thijs Morlion. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Eendracht Hooglede voelde de ref uit Ieper zich met de dood bedreigd door een supporter van Merkem Sport. ‘Ik snij uw kop eraf’, slingerde de supporter hem naar het hoofd.

Speler Jakob Ingelbeen van Merkem Sport kreeg tijdens de wedstrijd twee keer geel en werd dus uitgesloten. Daarop zou een supporter de scheidsrechter bedreigd hebben. De ref heeft daarop de ploegafgevaardigde van Merkem Sport gevraagd de supporter het zwijgen op te leggen. “Achteraf heb ik vernomen dat die supporter de vader is van de speler die ik had uitgesloten.”

Op de zitting van het provinciaal Tuchtcomité las secretaris Nancy Deslypere eerst het scheidsrechtersverslag voor. Morlion gaf donderdagavond nogmaals toe dat hij toen niet zijn beste wedstrijd had gefloten. “Wat los staat van de feiten”, aldus de ref. Secretaris Renaat Verslype van Merkem Sport gaf op de zitting een brief af van supporter Lieven Ingelbeen met zijn versie van de feiten.

Het bestuur van Merkem Sport betreurt de heisa in de media. De ploeg staat aan de leiding in derde provinciale A. “Onze naam is bezoedeld”, vindt Renaat Verslype. “De ref maakte een verslag omdat één supporter iets heeft geroepen. Die supporter zegt dat hij iets ander riep dan wat er in het verslag staat. Wat hij heeft geroepen, weet ik niet, want de supporter stond aan de overkant van het terrein. Als de ref met de dood werd bedreigd, vragen we ons af waarom hij de politie niet ter plaatse liet komen om een proces-verbaal op te maken.”

Voorzitter Roland Traversier van het provinciaal Tuchtcomité benadrukte dat de club verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn supporters en betreurde dat Merkem Sport niet eerder de identiteit van de supporter bekendmaakte. “Wat we nochtans schriftelijk hadden gevraagd”, reageert de voorzitter. De supporter mag zich op donderdag 14 maart in Roeselare komen verdedigen op de zitting van het provinciaal Tuchtcomité van Voetbal Vlaanderen.