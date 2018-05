Superette slechts één klik verwijderd BJORN VERMEERSCH (30) START ONLINE KRUIDENIERSWINKEL ERIK DE BLOCK &

17 mei 2018

02u34 0 Ieper Bjorn Vermeersch (30) heeft een online kruidenierswinkel opgericht om klanten in Ieper en omgeving te bevoorraden. Ook mensen die niet goed met de computer overweg kunnen, kunnen bij de dertiger goederen bestellen. Alles wordt aan huis gebracht.

"Ik werkte zeven jaar lang als postbode bij bpost, maar ik kreeg af te rekenen met een burn-out. Daardoor kwam ik thuis te zitten en begon ik na te denken over mijn toekomst", aldus Bjorn. "Ik kreeg op een bepaald moment het idee om een online kruidenierswinkel te beginnen. Het concept vond ik in Nederland, waar er al heel wat van dit soort winkels zijn. Je hebt daar zelfs een online warenhuis."





Het is de bedoeling dat klanten via de website van Bjorn goederen bij hem bestellen. Op de site is te vinden hoelang op voorhand de bestelling moet worden geplaatst. De producten worden aan huis geleverd in samenspraak met de besteller. "Voorlopig beperk ik mij tot de regio Ieper in een straal van 15 km. Mochten de zaken beter gaan, kan ik eventueel nog denken om verder te leveren."





Bjorn denkt ook aan klanten die niet vlot met de computer overweg kunnen. "We kunnen langskomen bij die mensen om onze werking uit te leggen en eventueel kunnen bestellingen per telefoon worden doorgegeven."





Verse producten

De winkel verkoopt heel wat verschillende producten. "Ik bied alles aan wat er in een kruidenierswinkel te vinden is. Ik heb een groot aanbod aan verse producten, zoals dagvers brood, verse groenten en fruit dat rechtstreeks van de groothandel komt. Daarnaast verkoop ik een groot assortiment charcuterie en vlees, alles vacuüm verpakt, zodat het langer houdbaar blijft."





Bjorn heeft een klein magazijn waar hij zijn goederen kan stapelen.





"De investering die ik voor mijn onlinewinkel deed, viel goed mee. Ik maakte mijn site via de Nederlandse website webwinkel.nl aan, wat helemaal niet duur is. Het leek mij te zot om nu al te grote investeringen te doen. Ik begin liever wat voorzichtig. Mochten er bijvoorbeeld mensen zijn die elke dag drie bakken bier bestellen of zo, dan zou ik wel een bestelwagen kopen, maar voorlopig kan ik het beredderen met mijn eigen wagen."





De zaakvoerder wil niet alleen leveren bij particulieren. "Ik wil ook bedrijven en verenigingen bereiken. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan een kantine in een sporthal."





De meeste leveranciers van Bjorn zijn handelaars uit de regio. Naast zijn online superette, verkoopt Bjorn sportkledij en -voeding. De man is trouwens stichter-voorzitter van Wielerteam Ieper. Ooit hielp hij bij het oprichten van een politieke partij in Ieper. "Ik had nu weer nood om iets te ondernemen, vandaar mijn webwinkel."





Meer info via www.boodschappen-aan-huis.be