Succesvolle eerste Bellewaerde Ieper Trail 19 maart 2018

De Bellewaerde Ieper Trail, de eerste pretparkloop van België, is ondanks de koude een succes geworden. Drieduizend lopers liepen gisteren de 6,7 kilometer en kwamen door de weide van de tijgers en de leeuwen, het Huis van Houdini, onder de rail van de Huracan, maar ook over de kasteelvijver en museum Hooge Crater. "We waren de dagen voor de trail een beetje bang voor de weersomstandigheden, maar het lijkt erop dat de deelnemers hun voorzorgen hebben genomen", zegt voorzitter Bart Callens van de organiserende vzw DeZeven. "Ook de Kidstrail verliep vlot en we zagen heel wat lachende gezichten bij de kinderen. Het bleek een goed idee niet alleen in het park te lopen, maar ook in de buurt enkele plaatsen aan te doen, zoals museum Hooge Crater." Het is nog niet duidelijk of er een volgende editie komt. (