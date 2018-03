Succesvolle derde editie van koers op rollen 30 maart 2018

De derde editie van "Koersen op rollen", een organisatie van de vrouwen-wielertoeristenploeg de Cyclo Cats, werd terug een succes. Er schreven zich 16 ploegen van vier renners in en elke ploeg moest zo snel mogelijk een afstand van 200m , twee keer 250m en één keer 500 meter afleggen. De totale tijd van de ploegleden werd dan opgeteld en zo kregen we de winnaar.





In een super-ambiance ging de uiteindelijke overwinning bij de dames naar WTC Hoppeland, de inrichtende Cyclo Cats eindigden tweede en de Poppies Panthers derde. Bij de heren was de overwinning voor WTC De Berghazen, voor WTC Hoppeland en WTC De Bosklappers.





(EFW)