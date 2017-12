Subsidies voor opvang van kansarme kinderen 02u57 0

De stad Ieper krijgt van de Vlaamse overheid subsidies voor een kinderopvang van 63 baby's en peuters uit kwetsbare gezinnen. De subsidies kaderen in het project 'Koala,' waarbij steden en gemeenten samenwerken met private kinderopvanginitiatieven. "Het Huis van het Kind Ieper stapt in de boot met de kindercrèches van Thuishulp, Felies vzw en de vzw Gesticht der Zusters van de Heilige Vincentius. Het gaat om de opvang van kindjes uit kwetsbare gezinnen", zegt schepen Eva Ryde (N-VA). "Het gaat dus om een publiek-private samenwerking in de strijd tegen kinderarmoede. Want uit cijfers blijkt dat gezinnen in kansarmoede minder gebruik maken van onder meer kinderopvang." Concreet: crèches die hun best doen om kinderen uit kwetsbare gezinnen op te vangen, krijgen steun. Daarnaast krijgt de stad ook zo'n 58.000 euro voor speciale kind- en ouderactiviteiten rond bijvoorbeeld taalstimulering. Op die manier wil de overheid zorgen voor een sterker sociaal netwerk van gezinnen. Ieper zal die activiteiten opzetten in het dienstencentrum ' T Hofland." (CMW)