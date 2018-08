Studentenclub beklimt Mont Ventoux voor goed doel VIJF JONGEREN KRUIPEN OP FIETS VOOR KOM OP TEGEN KANKER ERIK DE BLOCK

14 augustus 2018

02u37 0 Ieper Vijf studenten uit Ieper en Wervik van studentenvereniging Moeder Leentje in Gent willen in september de Mont Ventoux beklimmen. Ze kiezen voor de lastigste kant over een afstand van 21,5 kilometer. Gisteren begonnen ze aan hun zoektocht naar sponsors, want de opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.

"We willen aantonen dat studenten meer kunnen dan feesten in Gent", aldus Robbe Verhaeghe uit Wervik. "En daarbovenop willen we ook bewijzen dat we bij Moeder Leentje ook denken aan onze medemens", aldus Robbe, die aan de UGent Rechten studeert. "We mogen dan wel de kans hebben om veel plezier te maken, er zijn mensen die het moeilijker hebben en we willen hen helpen. Daarom willen we geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker. In ruil voor de financiële steun, gaan we de mythische Mont Ventoux beklimmen. We hopen een mooi bedrag in te zamelen en kunnen niet inschatten hoeveel het zal zijn. Frituur Buzzy Bunck is ons clublokaal en uitbaatster Leentje gaat mee naar de Mont Ventoux."





Motivatie

Naast Robbe Verhaeghe gaan ook Thomas Decadt (Vlamertinge), Arthur Monteyne (Ieper), Lander Bruneel (Zuidschote) en Séphora Couchez (Ieper) mee. De studenten beginnen allemaal relatief ongetraind aan de uitdaging. "We proberen elkaar te motiveren", zegt Robbe. "Dat de mensen ons financieel willen steunen, is al een grote motivatie. Ik denk dat we wel nog zullen schrikken van de opdracht. Onze ouders en vrienden geven tips: veel eten en drinken, het zeker niet forceren en op eigen tempo naar boven. Iedereen heeft er wel vertrouwen in dat het gaat lukken."





Supportersteam

"De Mont Ventoux beklimmen is voor mij een jongensdroom. Het wordt twee à drie uur afzien. We gaan kunnen rekenen op een supportersteam van een tiental studenten. Ze gaan onder meer drankbidons aangeven. Er zijn drie kanten om de Mont Ventoux te beklimmen. Als we het doen, dan willen we het goed doen. Vandaar dat we kiezen voor de echte kant. We laten niks aan het toeval over en hebben met Justin Van Vyve uit Geluwe zelfs een verpleegkundige mee."





"We proberen het ook leuk te houden. Zo kunnen onze supporters een gokje wagen op wie als eerste de top zal bereiken en in welke tijd." Mogelijk neemt er nog een zesde student deel. Moeder Leentje voert ondertussen een grote campagne via Facebook. Giften zijn welkom op rekeningnummer BE98 0018 1684 8493 van Moeder Leentje met de mededeling KOTK + uw naam.