Studenten beklimmen Mont Ventoux voor goede doel 07 september 2018

Zes studenten uit Wervik en Ieper proberen vandaag de Mont Ventoux te beklimmen. Ze studeren allemaal in verschillende richtingen in Gent en zijn lid van de studentenvereniging Moeder Leentje. Ze doen het ten voordele van Kom op tegen Kanker en zamelden ondertussen al meer dan duizend euro in. Daar zijn ze zelf heel trots op. Als tegenprestatie hiervoor zal Moeder Leentje zich inschrijven voor de volgende editie van Belgium's Got Talent. Ze hebben wel nog geen idee met wat.





De studenten kiezen voor de lastigste kant over een afstand van 21,5 kilometer. De zes moedigen zijn Robbe Verhaeghe (Wervik), Thomas Decadt (Vlamertinge), Arthur Monteyne (Ieper), Lander Bruneel (Zuidschote), Séphora Couchez (Ieper) en Midas Debruyne (Ieper). Ze zijn er samen met hun supporters sinds gisteren en maken er een driedaagse van. (DBEW)