Straks mag je blokken in Vleeshuis en De Galoye Christophe Maertens

18 december 2018

08u12 0

Het blokcentrum in het Vleeshuis op de Neermarkt in Ieper opent de deuren van 22 december tot 24 januari. Studenten kunnen er gratis van 8 tot 22 uur terecht om er tussen de boeken te zitten. Op 24 december en 31 december gaan de deuren om 17 uur dicht. Op 25 december en 1 januari is het centrum gesloten. Er is gratis koffie voor alle studenten, je moet enkel je eigen koffietas meebrengen. Alle info op de Facebookpagina blok@ieper. Ook in Heuvelland wordt er een blokruimte opengesteld voor de studenten. Dat gebeurt in het OC De Galoye in Loker van 22 december tot 4 januari telkens van 8 tot 19 uur. Meer info op de Facebookpagina Blok@heuvelland.