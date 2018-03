Straatstofzuiger niet meer in gebruik 09 maart 2018

"Waarom wordt er in Ieper geen straatstofzuiger in gebruik genomen?" Die vraag stelde raadslid Marc Clabau (Open Ieper) op de gemeenteraad. "In 2004 kochten we zo'n toestel aan, maar dat is niet meer in gebruik", aldus schepen Stephaan De Roo (CD&V).





"Om onze straten en pleinen proper te houden, ruimen onze stadsdiensten regelmatig het zwerfvuil op", zegt raadslid Clabau. Het viel mij op dat dit in Ieper manueel gebeurt. Heel wat steden en gemeenten investeren in elektrische straatstofzuigers. Deze toestellen zijn gemakkelijk te hanteren, bijna geluidloos en bovendien milieuvriendelijk. Waarom investeert de stad hier niet in?" Schepen Stephaan De Roo zegt dat er in 2004 al een straatveger werd aangekocht voor 12.000 euro. "Er waren aan het gebruik enkele nadelen verbonden. Er was het gevaar voor omkantelen en er waren moeilijkheden bij het op- en afrijden van boordstenen. Vroeger verzorgde de groendienst de schoonmaak in het centrum, maar dat wordt nu uitbesteed aan een externe firma. Het toestel is niet meer in gebruik." (CMW)