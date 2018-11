Stormloop op beeldjes te vroeg gestart KUNSTWERKJES MEENEMEN PAS VANAF VANDAAG TOEGESTAAN ERIK DE BLOCK

15 november 2018

02u28 0 Ieper De beeldjes van de openluchtexpo '600.000 beelden-600.000 namen' kunnen vanaf vandaag pas op het provinciedomein De Palingbeek gratis afgehaald worden. Velen kwamen helaas al eerder langs, want op de borden richting de parking van De Palingbeek staat 'afhalen beeldjes', maar wordt niet verduidelijkt vanaf wanneer dat kan.

Het grote publiek kan nu terecht in het provinciedomein De Palingbeek voor een gratis beeldje dat werd gemaakt door vrijwilligers. Het idee erachter komt van kunstenaar Koen Vanmechelen. Hij maakte de 600.000 beeldjes en exposeerde deze in openlucht naar aanleiding van de herdenking van WOI. Ze vormen een onderdeel van de land-art-installatie ComingWorldRememberMe. Zijn studio bevindt zich in Genk. "Ik hoop dat die beeldjes in elke huiskamer een blijvende herinnering zijn aan iemand die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn leven gaf en dat de huiskamer op die manier net een museum wordt", aldus de kunstenaar. "Het zou tof zijn dat over honderd jaar alle exemplaren naar hier terugkeren en men de installatie opnieuw gaat plaatsen." Zo ziet de kunstenaar het. Maar er wordt gevreesd dat mensen de beeldjes verzamelen om ze later te verkopen. Er zijn echter voorwaarden verbonden aan het afhalen. Wie vanaf vandaag naar het provinciedomein afzakt, krijgt deze te horen van begeleiders. Helaas was het afgelopen week voor velen niet duidelijk dat de beeldjes nog even moesten blijven liggen. Op het bord op de parking van De Palingbeek stond enkel 'afhalen beeldjes' met een pijl, maar niet de startdatum, vandaag donderdag 15 november.





Voorwaarden

Voor de duidelijkheid, dit zijn de regels: iedereen kan nu nog tot 20 december tussen 8.30 uur en 16 uur zoveel beeldjes ophalen als hij wil. Een afspraak maken is niet nodig.





Maar wie dat doet, mag ze niet doorverkopen, want de kunstenaar heeft het morele auteursrecht. Wil je als school, vereniging, gemeente een grote hoeveelheid beeldjes wil ophalen om te verdelen onder een groep, dan kan dat tussen 26 november en 20 december en enkel na afspraak. "Die voorwaarden zijn heel belangrijk", aldus gedeputeerde Guido Decorte (CD&V). "Die beeldjes kunnen enkel dienen als persoonlijk aandenken aan het project." Ook kunstenaar Koen Vanmechelen hoopt dat er geen misbruik wordt gemaakt. Gisteren maakte het provinciebedrijf Westtoer bekend dat er 257.000 bezoekers zijn geweest naar de openluchtexpo Coming World Remember Me, die plaatsvond tussen 30 maart en 11 november.





Overigens verdwijnt niet elk kunstwerkje dat in Ieper werd tentoongesteld. De bronzen sculptuur Remember Me, een nest dat bestaat uit uitvergrote kippenpoten met daarin een fossiel ei, blijft permanent op de huidige locatie, net buiten het paviljoen op het provinciedomein. Aan dat fossiele ei is gisteren door de kunstenaar een USB-stick toegevoegd. Daarop staan de namen van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en de makers van de 600.000 beeldjes. Het grote oerei Coming World in het midden van de installatie krijgt later op De Palingbeek een andere plaats in overleg met de kunstenaar.