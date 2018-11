Stomdronken dakwerker schopt naar politie 10 november 2018

02u25 1 Ieper Opschudding, gisteren halverwege de namiddag op de Grote Markt in Ieper. De politie pakte er een dakwerker uit Marke op die wild tekeerging.

"Zijn werkgever had ons gebeld met de melding dat de man in kwestie stomdronken was en dat er met hem geen land meer te bezeilen was", zegt commissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper.





"De werkgever vreesde dat er ongelukken zouden gebeuren en vroeg ons tussen te komen. Een van onze ploegen trof de man aan op de Grote Markt, in de buurt van het restaurant 't Zweerd.





Onmiddellijk agressief

De collega's spraken hem aan, maar hij reageerde onmiddellijk agressief. De man schopte naar onze mensen. Die konden niet anders dan hem te overmeesteren." De dronkeman werd door de inspecteurs vakkundig tegen de grond gewerkt en geboeid. Hij mocht nadien z'n roes gaan uitslapen bij de politie.





Het tafereel wekte nogal wat verbazing bij veel Ieperlingen en toeristen die op de Grote Markt aanwezig waren.





