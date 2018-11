Stoelenstoet opent 100 jaar Wapenstilstand ASSEMBLY STAAT SYMBOOL VOOR LEEGTE DIE GESNEUVELDEN NALIETEN CHRISTOPHE MAERTENS

10 november 2018

02u24 1 Ieper Het herdenkingsweekend 100 jaar Wapenstilstand is gisteren van start gegaan. Alles begon met de installatie van een kunstproject met stoelen in het Astridpark in Ieper. De evenementen eindigen met een bezoek van het vorstenpaar aan de Last Post zondagavond.

In Ieper begon gisteren de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand met de installatie van het kunstproject 'Assembly Memorial Chairs'. Voor het slotweekend van de eeuwherdenking liet het IFFM zich inspireren door Assembly, het artistieke project van Val Carmen. Daarbij werden stoelen verzameld uit 122 landen en regio's waar soldaten vandaan kwamen om te sterven in ons land tijdens WO I. "We hebben momenteel 93 stoelen kunnen verzamelen", zegt Piet Chielens van het IFFM. "Er staan nog enkele stoelen vast door douaneformaliteiten. In een paar landen hebben we nog niemand gevonden die een stoel kan leveren. We gaan echter door tot we 122 stoelen hebben."





Astridpark

De stoelen, die symbool staan voor de leegte die gesneuvelden nalieten in gezinnen en families, werden door vrijwilligers van het museum tot aan het Astridpark gedragen. De stoet werd bijgelicht door bietenlantaarns, gedragen door kinderen. "Mijn moeder is de organisator van dit project en samen met mijn vriendin wil ik haar hierin steunen", aldus Matteo Deplaccie (19), die toepasselijk - de jongeman heeft een beetje een rastakapsel - de stoel van Jamaica draagt. "Ik vind het eigenlijk een supermooi symbolisch project. Het is een gebaar voor de gesneuvelden die niet meer terugkeerden. Mijn vriendin blijft de stoelen bewaken, ik zal dus een beetje in haar buurt blijven. Ook dit weekend zal ik wel afzakken naar de binnenstad." Onder anderen Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) woonde de stoet en installatie bij.





Fakkeltocht

De installatie is nog te zien tot zondag 11 november 20 uur. Nadien worden de stoelen opgenomen in de collectie van het In Flanders Fields Museum. Er is ook een boekje met alle deelnemende landen en stoelen. Na de optocht was er gisteren de klassieke 11-novemberlezing. Dit jaar werd die gebracht door Kader Abdolah. Vandaag is er in Zonnebeke de traditionele fakkeltocht, een symbool voor de tiendaagse raid in 1917 tijdens de Slag van Passendale. In het kasteeldomein stellen Jef Neve, Dirk Brossé en Sioen werk voor, opgebouwd rond het thema "vrede en vrijheid". Op zondag is er de traditionele Poppy Parade en de Last Postceremonie onder de Menenpoort om 11 uur in Ieper. Om 20 uur is er nog een ceremonie die gevolgd zal worden door het Belgisch vorstenpaar.





Verkeersvrij

VRT-zender Eén zendt vanaf de middag live uit vanop de Grote Markt. Gewezen Ieperling Karl Vannieuwkerke is de gastheer voor een aantal praatgasten waaronder Lieven Scheire, Arnaut Hauben, Wim Opbrouck, Michiel Hendryckx, Tijs Mauroo, Lieve Blancquart en Rudi Vranckx. De Last Post plechtigheid van 20 uur wordt live uitgezonden. "Om het voor de bezoekers comfortabel te houden en om de uitzendingen mogelijk te maken, wordt de binnenstad grotendeels verkeersvrij gemaakt", aldus het stadsbestuur. "De Leet, de Elverdingestraat, De Boomgaardstraat, de Grote Markt, de Menenstraat, de Frenchlaan, de Kiplinglaan, de Kauwekijnstraat, de Bollingstraat, het Hoornwerk en de Leopold III-laan zijn niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Veel van deze straten zijn zelfs volledig verkeersvrij." Bezoekers kunnen de randparkeerplaatsen gebruiken.