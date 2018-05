Stiltecirkel om Palestijnen te steunen 16 mei 2018

02u30 0

Op de Grote Markt in Ieper kon je een stiltecirkel zien om aandacht te vragen voor 70 jaar 'nakba': de Palestijnse exodus of 'catastrofe'.





"Tijdens de oorlog van 1948 moesten zo'n 750.000 Palestijnen hun woonplaats ontvluchten", zegt Steven Vanriest, die zelf ook de Palestijnse gebieden bezocht. "De meerderheid daarvan kon nooit terugkeren. Ongeveer 500 Palestijnse dorpen en gehuchten werden van de kaart geveegd. Voor de Palestijnen staat die gebeurtenis dan ook geboekstaafd als de 'nakba' of de catastrofe. Jammer genoeg zijn we nog geen stap verder als je ziet wat er nu in Israël gebeurt. Onze stiltecirkel is dan ook een beetje een rouwcirkel geworden." De stiltecirkels, gisteren ook in een tiental andere Vlaamse steden, zijn een organisatie van Pax Christi en Broederlijk Delen. (CMW)