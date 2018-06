Stilstaande auto bolt van afrit in vestingwater VISSER SCHRIKT ZICH EEN ONGELUK ALS AUTO IN WATER DUIKT HANS VERBEKE

16 juni 2018

02u41 0 Ieper De vier jaar oude Toyota Verso van Lieven Pyck (41) is gisteren in het water van de vestingen beland. De wagen bolde van de oprit van zijn woning in de Kiplinglaan, dwarste de straat, scheerde rakelings langs een boom en dook in het water. Een visser die vlakbij zat, schrok zich een ongeluk. "Ik snap niet hoe dit kon gebeuren", stamelt de eigenaar van de auto.

Lieven Pyck zat gisteren rustig zijn krant te lezen toen er plots aangebeld werd aan de statige woning van zijn ouders in de Kiplinglaan in Ieper. De straat, vlak bij de Menenpoort, loopt langs het water van de vestingen. "Mijn moeder deed open", vertelt de man. "Aan de deur stond een jogger. 'Er is een probleempje', zei hij. 'Een auto is in het water beland.' Ik keek verwonderd op toen mijn moeder me dat een beetje overstuur kwam zeggen." Buiten stelde de 41-jarige man vast dat zijn Toyota Verso, die hij donderdag in achteruit op de oprit had geparkeerd, verdwenen was. "Onze smeedijzeren poort stond open en was beschadigd. Aan de overzijde van de straat zag ik in het gras aan de oever van de vestingen, duidelijke sporen die naar het water leidden."





Handrem niet op

Lieven Pyck begrijpt niet hoe het kon gebeuren. "De carport en garage bevinden zich naast onze woning, helemaal achteraan het perceel", vertelt hij. "Van de plek waar hij stond tot aan de straat is het een meter of 25, schat ik. En ja, de oprit helt licht af. Maar nooit eerder had ik een probleem. Ik parkeer altijd op dezelfde manier en laat de versnellingen in achteruit staan. M'n handrem trek ik nooit op." Op straat ontmoette de eigenaar van de intussen gezonken wagen een visser die lijkbleek zag. "Die man zat blijkbaar op amper een meter van de plaats waar mijn Toyota het water indook." De visser was zo onder de indruk dat hij kort nadien zijn boeltje pakte en naar huis trok. Er kwamen twee takelwagens aan te pas om de Toyota eerst boven water te hijsen en vervolgens op te laden. De klus nam enkele uren in beslag. "Mijn wagen is verloren", bedacht Pyck zich tijdens de bergingswerken. "Hij was vier jaar oud en zelf had ik 'm nog maar een goed half jaar in mijn bezit. Een paar maanden geleden liet ik er nog voor 8.000 euro herstellingskosten aan uitvoeren. Weggegooid geld, blijkt nu. Een zure appel om in te bijten, als je het mij vraagt." Volgens omwonenden is het niet voor het eerst dat in de omgeving een auto in het water van de vestingen belandt. "Dit moet nu de vierde keer zijn, weliswaar gespreid over een periode van flink wat jaren", zegt een van hen. "De laatste keer was het een bejaarde vrouw die zachtjes van de oever gleed. Haar wagen raakte vast op de wandelboord voor de vissers, vlak bij het wateroppervlak. Ze kon eruit klauteren en bleef ongedeerd."