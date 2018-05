Stichter Herman (87) nog altijd aan de slag bij SKT KOELINGSBEDRIJF AL VIJFTIG JAAR - EN DRIE GENERATIES - ACTIEF CHRISTOPHE MAERTENS

03u01 0 Ieper In het koelingsbedrijf SKT, dat onlangs zijn vijftigste verjaardag vierde, zijn momenteel drie generaties actief: zaakvoerder Bart D'hulster (57), zijn zoon Charles (24) en vader en oprichter Herman (87!). Die laatste is nog dagelijks op de werkvloer te vinden.

Het familiebedrijf SKT langs de Potyzestraat in Ieper vierde onlangs zijn vijftigste verjaardag. "Wij doen in industriële koeltechniek, wat niet hetzelfde is als commerciële koeltechniek", aldus zaakvoerder Bart D'hulster. "Wij maken bijvoorbeeld geen koelinstallaties voor bakkers en slagers, maar we maken wel installaties voor onder andere de groente- en aardappelverwerkende nijverheid. Ik denk bijvoorbeeld aan de groep Ardo en Clarebout. We bouwen de grootste diepvriesinstallaties van Europa."





Skipiste

De indoor skipiste in Komen werd door SKT gebouwd. "Voor ons is dat eigenlijk geen grote koelinstallatie, maar er waren toch een paar uitdagingen aan. Zo is er een groot hoogteverschil in die ruimte, maar vooral de sneeuw die moest worden gemaakt, was een uitdaging. We hadden dat nog nooit gedaan, want sneeuw in een diepvrieskamer is taboe. Je heftruck kan daar over slippen bijvoorbeeld. Sneeuw maken op die 'kleine' schaal bestond trouwens niet. Het is ons tenslotte wel gelukt en ondertussen hebben we ook in Duitsland een veel grotere skipiste gebouwd."





SKT werd in 1968 door Herman D'hulster, die afkomstig is uit Gistel, opgericht. "Dertien jaar daarvoor kwam ik in Ieper terecht op zoek naar werk. Ik klopte eerst bij Picanol aan, maar trok uiteindelijk naar Stevens Koeltechniek, een firma die toen al bezig was met koeling."





Kleinzoon

Ondertussen is Herman, ondanks zijn leeftijd (87), nog steeds actief in het bedrijf. "Twintig jaar geleden zei mijn vader tegen mij dat hij zou blijven komen als hij mocht doen wat hij graag deed, zolang zijn gezondheid het zou toelaten", zegt Bart. "Ondertussen is hij nog steeds bezig." Herman vervult heel wat taken, maar hij buigt zich vooral over de opleiding van zijn kleinzoon Charles (24). Vorig jaar rolde hij het bedrijf binnen, net nadat hij was afgestudeerd als burgerlijk ingenieur.





"Er is nooit druk geweest bij mij om in het bedrijf te stappen. Ik heb de afweging gemaakt om eerste nog iets anders te doen, maar ik vond het meer waard om te beginnen onder de vleugels van mijn grootvader. Er is heel wat te leren en ik wil daarvoor mijn tijd nemen." Dat SKT een echt familiebedrijf is, blijkt uit een blik op het personeelsbestand. Zo is Colette, de vrouw van Bart, verantwoordelijk voor de boekhouding. Daarnaast zijn er nog vijf familieleden aan de slag. In de volledige groep werken er 200 mensen. Over de toekomst maakt de familie zich geen al te grote zorgen. "Crisis of geen crisis, mensen gaan altijd blijven eten en dus zal er altijd voeding worden ingevroren."