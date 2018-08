Steun voor jeugdverblijven 16 augustus 2018

Enkele jeugdverblijven in de regio krijgen steun van minister van Toerisme Ben Weyts (NV-A). Die investeert in totaal 609.252 euro in 14 West-Vlaamse jeugdverblijven. Dankzij gerichte steun kunnen de uitbaters hun verblijven moderner, gebruiksvriendelijker en of brandveiliger maken voor een breder publiek.





Veel jeugdverblijven hebben dan ook aanpassingen nodig om maximaal te kunnen inspelen op de noden en de verwachtingen van hun jonge gasten. In onze regio krijgen deze vakantieverblijven steun: Monsalvaet (Westouter), De Bosgeus (Nieuwkerke), Malperthuis (Westouter), The Salient (Ieper) en The Poppies 1 (Ieper). (CMW)