Sterrengerechtjes bij de bakker SÉBASTIEN CAILLIAU EN STERRENCHEF FRANKY VANDERHAEGHE WERKEN SAMEN BART HUYSENTRUYT

14 juni 2018

02u37 0 Ieper Nog deze maand opent in de bekende bakkerij Le Pain de Sébastien in de Smedenstraat het nieuwe concept Bar Tartines. Je kan er drie sterrengerechtjes bestellen, gecombineerd met topbrood van Sébastien. Sterrenchef Franky Vanderhaeghe van St. Nicolas zet er mee zijn schouders onder.

Bakker Sébastien Cailliau (40) brandt weer van ambitie. Op 15 juni is het precies vier jaar geleden dat hij zijn succesvolle bakkerij Le Pain de Sébastien opende in de Smedenstraat in Brugge. Er kwam nadien ook een zaak in Gent. Het brood wordt er onder meer op steen gemalen. Sébastien zweert bij de ambachtelijke methodes. Nog altijd verkoopt hij stokbroden die 48 uur hebben 'gerust'. "Ondernemen is een schaakspel", zegt Cailliau. "Toen ik pas startte, zweerde ik bij enkel brood. Ondertussen verkopen we ook boterkoeken en patisserie en kunnen mensen ontbijten in onze zaak. De eetcultuur wijzigt de laatste jaren continu. Als bakker moet je daarop inspelen. Nu merk ik dat mensen ook voor een beleving naar de bakkerij komen. Daarom denk ik dat dit concept een succes kan worden."





Leukemie

Cailliau heeft het over Bar Tartines. Dat is een horecazaak binnenin zijn bakkerijen in Brugge en Gent. Het concept heeft hij zelf bedacht. "Ik ben vorig jaar erg ziek geweest (Sébastien Cailliau had leukemie, red.). Er was tijd om na te denken. Ik ben weer brood gaan leveren bij topzaken als Hostellerie St. Nicolas in Elverdinge en restaurant Terminus in Watou. Toen ik aan die zaakvoerders vertelde over mijn plan, reageerden ze enthousiast. Zij springen mee op de kar."





Concreet maakt Franky Vanderhaeghe van sterrenzaak St. Nicolas tomaat-garnaal, paling in 't groen en lookbroodjes met escargots voor Bar Tartines. Pieter Verheyde van restaurant Terminus, al jaren beschouwd als de beste sommelier van ons land, zorgt voor bijpassende wijnen én ambachtelijke charcuterie. "Ik voel me vereerd om met die mannen samen te werken", zegt Sébastien, die uiteraard zelf voor het brood zorgt. "De prijzen houden we democratisch: die liggen rond de tien euro. Naast ontbijten zal je hier dus ook kunnen lunchen. We voorzien ook een paar dessertjes. Le Pain de Sébastien wordt dus veel meer een totaalbeleving."





Bar Jaja

Mogelijk springt ook Bar Jaja uit Rijsel nog mee op de kar. Elk seizoen komen er drie andere sterrengerechtjes op de kaart. Tegelijk stelt de ondernemende bakker de locatie in de Smedenstraat in vraag. "Op termijn wil ik er graag een buitenterras bij. Dat kan hier niet in deze straat. Wellicht moeten we daarvoor later een nieuw pand in Brugge zoeken."