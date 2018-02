Sterrenchef speelt voor taxichauffeur KLANTEN KRIJGEN GRATIS LIFT VAN EN NAAR POP-UPZAAK IN POPERINGE CHRISTOPHE DECONINCK

19 februari 2018

02u36 11 Ieper Omdat Hostellerie St. Nicolas in Elverdinge momenteel volledig wordt verbouwd, voert sterrenchef Franky Vanderhaeghe de gasten die ook in zijn hotel verblijven in hoogst eigen persoon van het hotel in Elverdinge naar zijn pop-upzaak in Poperinge en terug.

Op een zonnige winterdag houdt de wagen van sterrenchef Franky Vanderhaeghe (52) even halt bij zijn hotel langs de Veurnseweg. Als een volleerde privéchauffeur helpt hij Hugo (62) en Gilbert (88) Van der Cammen bij het uitstappen. Vader en zoon hebben zonet zijn pop-upbistro bezocht in het voormalige Gasthof De Kring in Poperinge en halen snel hun koffers op, voor ze naar het station worden gebracht. "De service die Franky biedt, is ongeëvenaard," vertelt Hugo, een federaal ambtenaar uit het Pajottenland op rust, die samen met zijn vader op regelmatige basis de sterrenzaken afloopt. "In veel andere restaurants word je koel ontvangen en vakkundig de deur uitgewerkt eens de rekening werd betaald, ongeacht hoeveel sterren ze precies hebben. Net daarom komen we graag naar Franky, Sandra en hun zoon Michael, omdat je hier kunt proeven van het werk van een topvakman die weet hoe hij z'n klanten in de watten moet leggen en er ook tijd voor maakt. Omdat een gastronomische maaltijd nu eenmaal samengaat met een aantal glazen wijn, is de trein het aangewezen transportmiddel. Doorgaans zouden we een taxi nemen naar het station, maar wanneer we naar de St.-Nicolas komen, hoeven we ons zelfs daarover niet druk te maken."





Klanten tevreden

Patron Franky straalt bij het horen van die complimenten en geeft toe dat hij de tevredenheid van de klanten ziet als het hoogste goed. "Dit weekend alleen al reed ik vier keer op en af naar het hotel of het station. Ik kan mijn potten en pannen uiteraard niet zomaar in de steek laten, maar wanneer de 'service' nog moet worden opgestart of wanneer die erop zit, dan maak ik graag tijd vrij voor mijn klanten. Ik zou gerust een chauffeur kunnen in dienst nemen, maar dat zou het allemaal wat afstandelijker maken, dus spring ik maar liever zelf achter het stuur. Ik voelde me wat ongemakkelijk bij het feit dat onze klanten steevast het traject tussen Elverdinge en Poperinge moesten afleggen, al dan niet met een glaasje op, en zolang we de pop-up betrekken, zal ik hiermee blijven doorgaan."





Vernieuwd restaurant

Franky benandrukt dat de gerechten die in zijn pop-up in Poperinge worden geserveerd, net als de wijnen, sterk verschillen van wat doorgaans op tafel komt in de hostellerie in Elverdinge. "Deze bistro-formule is de ideale tussenoplossing. Tegelijk krijgen we heel wat mensen uit Poperinge over de vloer, onder wie het voormalige personeel van De Kring en de burgemeester, die allemaal laaiend enthousiast zijn over het concept." Hoe dan ook komt er aan de 'Poperinge-editie' van de St.-Nicolas binnenkort een eind. "We geven de laatste service op 31 maart. Twee weken later, op 15 april openen we dan de deuren van ons vernieuwde restaurant in Elverdinge. Daar hebben we, op de buitenmuren na, alles gesloopt en terug opgebouwd."





Wie nieuwsgierig is naar het verloop van de werken, vindt een filmpje op de Facebookpagina van de Hostellerie.