Sterren kijken in volkssterrenwacht Christophe Maertens

04 maart 2019

In de volkssterrenwacht in Zillebeke staan op vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart, telkens van 19 tot 23 uur, staan twee sterrenkijkdagen gepland. Deelnemers kunnen kennis maken met de nachthemel en hemelobjecten bewonderen door de telescopen. Bij slecht weer is er een vervangingsprogramma. De kijkdagen zijn gratis en je hoeft je niet in te schrijven. De sterrenwacht AstroLAB IRIS bevindt zich in de Verbrandemolenstraat in Zillebeke.