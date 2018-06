Stéphanie Lagache wint BK wielrennen voor bakkers 19 juni 2018

Ieper Stéphanie Lagache uit Ieper heeft bij de vrouwen het Belgisch kampioenschap wielrennen voor bakkers in Zonnebeke gewonnen. Haar ouders baten in de Haiglaan in Ieper bakkerij Normandie uit.

Het BK werd georganiseerd met medewerking van de plaatselijke wielerclub Eendracht Maakt Macht. Ook vertegenwoordigers die bakkerijen bezoeken of chauffeurs die aan bakkerijen leveren, mochten deelnemen. Er waren volgens leeftijd drie categorieën. Bij de vrouwen won Stéphanie Lagache uit Ieper. Haar ouders baten bakkerij Normandie uit. "Vroeger hielp ik bestellen in de winkel, maar sinds ik ben getrouwd niet meer", zegt de kersverse kampioene, die op veel supporters kon rekenen. "Het was de eerste keer dat ik aan het BK wielrennen voor bakkers deelnam. Het is ook pas het eerste seizoen dat ik koers bij de nevenbonden LWU en OVWF." Stéphanie is gehuwd met ex-renner Edouard Baron, zoon van gewezen schepen Herman Baron (CD&V). De kampioenen kregen naast bloemen en een trofee ook een waardebon. "Ik had echt niet gedacht dat ik zou winnen", zegt Stéphanie. "Gelet ook op de tegenstand. Els Bourgonjon uit Zomergem eindigde nu tweede en won al vier keer het kampioenschap."





De koers bij de mannen werd gewonnen door Jerome Heirman (28), een zelfstandige bakker uit Zele. Eddy Nachtergaele (50) uit Harelbeke won het BK in de categorie 50-plussers. Frank Van Holderbeke uit Zomergem is kampioen bij de 40-plussers. Volgend jaar vindt het BK wielrennen voor bakkers in Kluisbergen plaats. (DBEW)