Steinerschool zoekt containerklasjes ONVERWACHT GROOT AANTAL KLEUTERS INGESCHREVEN CHRISTOPHE MAERTENS

24 november 2018

02u21 0 Ieper Steinerschool Koningsdale is op zoek naar containers om als klaslokalen te gebruiken. Door onverwacht veel inschrijvingen van kleuters is het onlangs vernieuwde schoolgebouw nu al wat krap geworden. De containers zouden een plaatsje krijgen op de speelplaats.

Vorig jaar werden de voormalige panden van de Ieperse groendienst aan de Oudstrijderslaan omgetoverd tot een volwaardig schoolgebouw. In de periode daarvoor moest de school behelpen. "Bij de oprichting van onze school in 2009 was het grootste probleem een geschikt pand", zei directeur Barbara Decramer toen. "Toen waren er 24 kinderen. Een echt schoolgebouw was daarvoor te groot. We vonden toen een huis in de Rijselstraat." Dat huis wisselde de school twee jaar later in voor een groter huis. Vorig jaar kreeg de steinerschool van het Ieperse stadsbestuur dan de kans om de voormalige gebouwen van de groendienst om te toveren tot klassen. Het was zwoegen alles voor 1 september af te krijgen. Ouders sprongen bij om een deel van het werk op te knappen. De garages van het gebouw werden omgebouwd tot vijf nagelnieuwe klassen. In het hoofdgebouw werden er nog eens drie klassen ondergebracht, waarvan één kunstklas. Ook werd er een administratieve ruimte gemaakt. Nu blijkt de school alweer te klein.





Op termijn extra ruimte

"We zijn onverwacht gegroeid", zegt directeur Barbara Decramer. "Er kwamen meer kleuters bij en voor die kinderen hebben we extra plaats nodig. We willen de bovenverdieping van onze school - tot voor kort nog de repetitieruimte van ART Vort'n Vis - verbouwen tot administratieve ruimte. Op die manier kan er op de benedenverdieping ruimte vrijkomen voor klassen. Dat kan echter enkel maar op lange termijn."





Om het tekort aan klassenruimtes op te lossen, wil de school met containerklassen werken. De school zou graag tegen februari een containerklas in gebruik hebben. Tegen de paasvakantie zouden ze dan een tweede containerklas klaar willen hebben. In de geïmproviseerde klasjes moeten een 25-tal kinderen kunnen plaatsnemen. De school wil een duurzame keuze maken. De containers zullen wellicht immers blijven staan.





In Koningsdale volgen momenteel 111 leerlingen les. Omdat Ieper samen met Brugge de enige steinerschool in West-Vlaanderen is, komen er kinderen uit verschillende delen van het zuiden van de provincie. Op 2 december kan je met de school kennismaken, want dan vindt in de school de Gouden Pakjesbeurs plaats. De beurs wordt georganiseerd door oudervereniging De Hofnar. Verschillende standhouders kunnen er hun creatief product of artikel aanbieden. Daarnaast is er een bar. Op 4 december volgt er dan een infoavond voor ouders en andere geïnteresseerden. Voor meer informatie kan je terecht op www.koningsdale.be.