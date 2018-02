Steeds minder leegstaande winkelpanden 03 februari 2018

03u19 0

In Ieper ging het aantal leegstaande winkelpanden van 8,8 procent in 2014 naar 6.9 procent vorig jaar. "Een opvallende dalende trend dus"", aldus Katrien Desomer, schepen voor Economie (CD&V).





Volgens het studiebureau Locatus zit België met een winkelleegstand van gemiddeld 10,1 procent. In West-Vlaanderen is dat 8,3 procent. "Maar Ieper had in 2017 een leegstandscijfer van amper 6,9 procent", klinkt het. De dienst economie van stad Ieper registreert ook de leegstand in de binnenstad en daar is de dalende trend nog opvallender. "De stad Ieper deed een paar gerichte acties om de leegstand tegen te gaan", aldus de schepen. "Zoals het project Pop-up Art waarbij lege winkels als tentoonstellingsruimtes dienden voor Ieperse kunstenaars. Door de panden en de etalages aan te kleden vinden de eigenaars sneller een koper of huurder en de stad ziet er een stuk aantrekkelijker uit. Daarnaast is Ieper één van dé toeristische trekpleisters in West-Vlaanderen geworden en dat trekt starters aan."