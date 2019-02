Steeds meer restaurants hebben oplaadpunt voor elektrische wagens Christophe Maertens

21 februari 2019

16u22 2 Ieper Een op twintig restaurants in Vlaanderen heeft een oplaadpunt voor elektrische wagens aan hun zaak staan. Ook in de Westhoek springen horecauitbaters mee op de kar. “Wij bieden het aan als service naar onze klanten, maar momenteel wordt er nog niet veel gebruik van gemaakt.”

Uit onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) blijft dat een op twintig restauranthouders in Vlaanderen een of meerdere laadpunten heeft voor elektrische wagens. “De markt van elektrische auto’s groeit en dat hebben veel ondernemers in de gaten”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Uit onze bevraging blijkt dat al vijf procent van de restaurants over een laadlocatie beschikken, zodat klanten met een elektrische wagen tijdens hun lunch of diner het voertuig kunnen opladen. De overgrote meerderheid doet dit om extra service te kunnen bieden. En dat is slim, vermits de elektrische wagen gezien wordt als het alternatief voor ‘proper’ rijden. De toenemende belangstelling voor onze luchtkwaliteit zal er voor zorgen dat er steeds meer elektrisch wordt gereden.”

89 procent van de restaurants die over een laadlocatie beschikken, doen dat inderdaad om hun klanten een extra service te kunnen geven. 78 procent van de restauranthouders installeerden een laadpunt om meer klanten aan te trekken. 48 procent van de restaurantuitbaters wil op die manier zijn steentje bijdragen tot een beter leefmilieu, 33 procent heeft de investering gedaan om dat ze ervan overtuigd zijn dat de elektrische wagen de komende jaren alleen maar aan belang zal winnen en 11 procent omdat ze hierover vragen kregen van klanten. Dat alles blijkt uit het onderzoek van het NSZ.

“De klant de mogelijkheid geven om zijn wagen op te laden terwijl hij in de zaak iets consumeert, is een bijkomende troef die horeca-uitbaters, die er de plaats voor hebben, zeker moeten uitspelen”, aldus nog Christine Mattheeuws, voorzitter NSZ.

Ook in onze regio springen horecauitbaters mee op de kar. Een voorbeeld daarvan is het restaurant De Steenen Haene langs de Komenseweg in Zillebeke. “Wij rijden zelf met een elektrische wagen en hebben daarom een oplaadpunt aan onze zaak geïnstalleerd”, zegt Hilde Notebaert. “Klanten kunnen daar, althans voorlopig, nog gratis gebruik van maken. Het is immers niet zo dat we hier een overrompeling hebben van dergelijke voertuigen, althans momenteel toch nog niet. Mensen merken wel dat we een oplaadpunt - dat trouwens ook geschikt is voor elektrische fietsen - hebben als ze komen eten en vragen ons of ze er gebruik mogen van maken. Sommige bezoekers weten het omdat ze het op onze website hebben zien staat.” Hilde Notebaert zegt dat er nu ongeveer een iemand per week van het oplaadpunt gebruik maakt. “Op die manier kunnen we het gratis houden en is het een service naar de klanten. Mocht het oplaadpunt nu voortdurend worden gebruikt, dan zouden er wel iets voor moeten aanrekenen.”

Volgens de Vlaamse overheid waren er op 1 januari van dit jaar 42.954 milieuvriendelijke wagens in Vlaanderen. Dit komt overeen met 1,21 procent van het wagenpark. In 2018 werden er in Vlaanderen 12.793 nieuwe milieuvriendelijke wagens ingeschreven, waarvan 2.658 volledig elektrische wagens en 6925 plug-in hybride wagens. Dit is een stijging van 40 procent ten opzichte van de twee voorbije jaren.