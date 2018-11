Stedelijke musea zoeken gidsen voor scholen 28 november 2018

Het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum zijn op zoek naar gidsen die schoolgroepen begeleiden. Kandidaten moeten in het bezit zijn van een pedagogisch diploma of een gidsendiploma. Ook moeten ze slagen voor een inhoudelijke en praktische proef opgesteld door de musea. Het begeleiden van schoolgroepen vindt plaats tijdens de schooluren. De musea bieden de kandidaten een opleiding met de nodige aandacht voor de specifieke educatieve aanpak. Er is een evaluatie die peilt naar inhoudelijke kennis, maar ook rekening houdt met hoe kandidaten een jonge groep op sleeptouw nemen. De opleidingssessies vinden plaats in januari. Lees de volledige functieomschrijving op www.ypermuseum.be/vacatures. Inschrijven voor 20 december moet gebeuren via kenniscentrum@ieper.be (CMW)