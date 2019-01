Startnota GRUP Jan Yperman houdt rekening met toekomst ziekenhuis Christophe Maertens

28 januari 2019

17u24 0 Ieper Het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis wil zich voorbereiden op de toekomst. Daarom stelde het hospitaal enkele vragen aan het stadsbestuur in het kader van de opmaak van het nieuw GRUP Jan Yperman en omgeving. “Het is niet onze bedoeling om alsmaar groter te worden.”

Op 17 december keurde het Ieperse schepencollege de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Jan Yperman en omgeving goed. Het doel van een dergelijk plan is de wildgroei van activiteiten in buitengebieden te voorkomen en zoveel mogelijk zaken in een afgebakend stedelijk gebied te houden. “In de loop van vorig jaar werd het Jan Yperman Ziekenhuis uitgenodigd door het Ieperse stadsbestuur, dat ons wou consulteren bij de opmaak van een nieuw GRUP”, zegt Pieter-Jan Breyne, woordvoerder Jan Yperman. “We stelden de stad vier vragen rond de toekomst van het ziekenhuis op langere termijn.

We vragen dat de stad naar ruimtegebruik de toekomstmogelijkheden van het ziekenhuis niet zou hypothekeren in de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.”

Daarnaast ziet het ziekenhuis een bijkomende parking om de tekorten die er momenteel zijn te verhelpen en de parkeerdruk in de buurt te verlagen. Ook zouden er veiliger fietsverbindingen kunnen komen van en naar het hospitaal en moet de stad nadenken over een vlotte verbinding tussen eventueel nieuwe groenzones en het ziekenhuis.

“We willen zo goed mogelijk voorbereid zijn op alle mogelijke evoluties, zowel in de maatschappij in het algemeen als in de zorg in het bijzonder. En dat steeds in eerste plaats voor onze patiënten.”

Het ziekenhuis spreekt tegen dat het de bedoeling is om alsmaar groter te worden. “Dat zou indruisen tegen de trend van kortere verblijfsduur die eerder een afbouw van bedden met zich meebrengt.

Op dit moment heeft het Jan Yperman Ziekenhuis maar één concreet bouw- en verhuisplan: een nieuwbouw voor de K-dienst (voor kinderen met psychische problemen, nvdr) die nu nog in het klooster van het Heilig Hartziekenhuis is gevestigd. Dat plan hangt volledig af van goedkeuring en subsidiëring door de overheid.

Eventuele andere plannen zullen steeds in overleg en met respect voor elke betrokkene vorm krijgen, open en transparant. Het is allerminst onze bedoeling om mee te gaan in een opbod met andere ziekenhuizen om het grootste gebouw of het grootste ziekenhuis. Wat de patiënt nodig heeft: dat is voor ons de essentie van onze plannen vandaag én morgen.”

Het gebied dat in het GRUP wordt behandeld omvat naast het ziekenhuis, de site Yprado. Nog tot 15 maart kunnen buurtbewoners en andere geïnteresseerden de startnota inkijken op de website van de stad of bij de dienst ruimtelijke ordening. Op woensdag 13 februari om 18 uur is er een informatievergadering georganiseerd in het auditorium van het AC Auris. Reageren op startnota kan nu al digitaal via het e-mailadres rup@ieper.be of schriftelijk op het adres Ter Waarde 1, 8900 Ieper.