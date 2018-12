Start werken Lombaardstraat, rijrichting Sint-Elisabethstraat draait om Christophe Maertens

07 december 2018

Vanaf 10 december gaan in het kader van de collectorwerken fase 3 in Ieper de nutsmaatschappijen van start in de Lombaardstraat. Dat meldt het stadsbestuur op haar website. “Het gaat om werken in de voetpaden en parkeerstroken in het stuk tussen de Blindeliedenstraat en Rijselstraat”, klinkt het. “Daardoor is de straat ontoegankelijk voor verkeer maar de huizen blijven te voet toegankelijk. Mensen die van het Zaalhof komen moeten omrijden.” In de Klaverstraat zijn de nutsmaatschappijen nog een week aan de slag. Daarna gaat de straat opnieuw open tot na de wintervakantie. “In de Sint-Elisabethstraat zijn de werken van de nutsmaatschappijen nu tijdelijk gedaan waardoor de straat weer opengesteld wordt voor doorgaand verkeer, maar de rijrichting verandert wel. Het verkeer kan enkel van de Dehaernestraat naar de Rijselstraat, niet omgekeerd. In de Dehaernestraat kunnen auto’s opnieuw parkeren zoals voorheen.”